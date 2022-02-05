المنفي يدعو الاتحاد الأفريقي لدعم المصالحة وآلية خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا

العنوان-أديس أبابا

دعا، رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، الاتحاد الأفريقي إلى دعم آلية إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية.

وقال المنفي، في كلمة أمام قمة الاتحاد الأفريقي في دورتها العادية الـ35 بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، إن المجلس الرئاسي يتطلع إلى دعم الاتحاد الأفريقي لآلية وخطط إخراج كافة المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا.

كما دعا المنفي، قمة الاتحاد الأفريقي إلى الدعوة لعدم التدخل الخارجي في الشأن الداخلي الليبي، لافتا إلى أن هذا التدخل أدى إلى مزيد من التعقيد للأزمة.

وقال المنفي، إنه تم إنشاء المفوضية العليا للمصالحة الوطنية خلال الأشهر الماضية، بغية عقد مؤتمر شامل لأطياف الشعب الليبي، يهدف إلى تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، وتحقيق الاستقرار المستدام.

وأضاف، “نتطلع من الاتحاد الأفريقي عبر لجنته رفيعة المستوى، لتقديم الدعم لعقد مؤتمر المصالحة في ليبيا، والاستفادة من التجارب الأفريقية المماثلة”.