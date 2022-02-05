“نورلاند” يشدد على دور الوساطات المحلية في دعم السلام بليبيا

شدد السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، على أن “الاستقرار في فزان أمر حاسم للمصالحة الوطنية بعد سنوات من الصراع”، مشيراً إلى أن “هناك حاجة إلى مبادرات الوساطة المحلية من أجل دعم السلام الدائم في ليبيا”.

وأشاد نورلاند خلال لقائه بوفود من قبيلة التبو والأهالي من مدينة مرزق، اليوم السبت، بمبادرة الحوار التي أقيمت تحت رعاية الشبكة الوطنية للوسطاء، وإطلاق عملية سلام من شأنها أن تحل واحدة من أكبر أزمات النزوح في ليبيا، وفق بيان السفارة الأمريكية في ليبيا.

وأضاف نورلاند “إن ممثلي التبو والأهالي المجتمعين من أجل هذه المبادرة، هم مثال لكل ليبيا حول كيفية جعل الحوار والمصالحة ينجحان من أجل جميع أفراد شعبها”.

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