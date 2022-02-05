أم العز الفارسي: احتقان عسكري في أوكرانيا.. وهيثم والردع يتناطحان في “الفرناج”

سخرت عضو ملتقى الحوار السياسي أم العز الفارسي من الاشتباكات بالأسلpة التي جرت بين المليشيات المسلحة في طرابلس.

وقالت الفارسي في تدوينة عبر “فيسبوك”، “تحالف روسي صيني، واحتقان عسكري في أوكرانيا وأمريكا ترسل قوات إلى بولندا لدعم قوات النيتو تحسبا للتدخل الروسي في أوكرانيا، بينما هيثم والردع يتناطحان في جزيرة الفرناج وسط المدنيين، وملفان فقط يجتازان عتبة مجلس النواب الليبي تحسبا لاختيار رئيس حكومة جديد، وكورونا منفردة ترتع فينا ولا رادع لها، عالم غريب”.