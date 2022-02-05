التائب لـ”النائب العام”: أوقف صرف الـ”80 مليونا” المخصصة لاحتفالات فبراير

قدم الإعلامي حسام الدين التائب بلاغا إلى النائب العام الصديق الصور بوقف صرف الميزانية المخصصة لاحتفالات فبراير، وتحويلها إلى مرضى السرطان.

وقال التائب عبر برنامجه على قناة “تلفزسون المسار” إن الليبيين لا يحتاجون إلى 80 مليون دينار ستتبخر في بوم، مؤكدا أن هذا الموضوع كارثة حقيقية.

وأشار إلى أن الليبيين احتفلوا في السابق بدون صرف أي دينار فلماذا يخصص هذا المبلغ الآن؟ وإذا المبلغ موجود يجب أن يحول لحل مشكلة مرضانا في مركز الحسين للسرطان بالأردن الذي يطالب الليبيين بـ25 مليونا ديون حتى 7 فبراير الجاري، لافتا إلى أن هناك حملات على وسائل التواصل الاجتماعي لدعم هذا التوجه.