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“المنفي” يدعو الاتحاد الأفريقي لدعم جهود إخراج القوات الأجنبية من ليبيا

تم النشر منذُ 21 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعرب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي عن تطلعه لدعم الاتحاد الأفريقي لآلية وخطط إخراج كافة المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، والدعوة لعدم التدخل في الشأن الداخلي الليبي، الذي أدى إلى مزيد من التعقيد للأزمة، وفق وصفه.

وشدد المنفي خلال كلمته في قمة الاتحاد الأفريقي المنعقدة بالعاصمة الإثيوبية “أديس أبابا”، “على دعوة الأطراف المعنية لتسهيل الوصول إلى توافق، يقود إلى انتخابات حرة ونزيهة ومقبولة النتائج، وتجنب البلاد الدخول في تحديات أزمة جديدة، والحفاظ على العملية السياسية، وإجراء انتخابات مقبولة النتائج من الجميع”.

وأبدى المنفي الرغبة في الاستفادة من التجارب الأفريقية في ملف المصالحة الوطنية، عبر دعم اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، وتحقيق الاستقرار المستدام.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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