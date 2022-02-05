الشنطي يناقش العراقيل التي تواجه الأجهزة التنفيذية في تنفيذ المشاريع

بحث رئيس هيئة الرقابة الإدارية طرابلس سليمان الشنطي مع رؤساء الأجهزة التنفيذية المكلفة بتنفيذ مشروعات البنية التحتية والإسكان والطرق، جملة من المشاكل والعراقيل التي تواجه الأجهزة التنفيذية في تنفيذ المشاريع البنية التحتية والإسكان والطرق.

وتم خلال الاجتماع تقديم نبذة لشنطي بشأن الإجراءات التي قام بها كل جهاز في تنفيذ تلك القرارات وفق التفويضات المالية الصادرة من قبل وزارة التخطيط، مؤكدا الأخير خلاله دور الأجهزة الرقابية وبالأخص هيئة الرقابة الإدارية بمتابعة مدى التزام الجهات في تنفيذ القوانين والقرارات واللوائح الصادرة بهذا الخصوص، مشددا على ضرورة الأخذ بالملاحظات الموجهة من الأجهزة الرقابية والالتزام بتنفيذها والرد على ما يتطلب ذلك.

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