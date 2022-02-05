بن شرادة: سيتم العمل على المسار الدستوري بعد تشكيل الحكومة الجديدة

كشف عضو مجلس الدولة الاستشاري سعد بن شرادة عن خطوة مغايرة يجرى التشاور بشأنها في الداخل الليبي.
وأضاف بن شرادة في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية، أن المشاورات التي تجرى بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة في الوقت الراهن من شأنها تضمين خارطة الطريق الجديدة التي يتم الاتفاق عليها في الإعلان الدستوري المعدل، وأنها ستكون الخطوة الأولى التي تتم باتفاق “ليبي- ليبي”.
وأوضح أنه عقب تضمين خارطة الطريق في الإعلان الدستوري سيتم العمل على المسار الدستوري بعد تشكيل الحكومة الجديدة التي تتولى الإشراف على مشروع الدستور، حيث تجرى الانتخابات والمراحل الأخرى بناء على دستور دائم بعد عقب الاستفتاء عليه.
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