بن شرادة: سيتم العمل على المسار الدستوري بعد تشكيل الحكومة الجديدة

وأضاف بن شرادة في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية، أن المشاورات التي تجرى بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة في الوقت الراهن من شأنها تضمين خارطة الطريق الجديدة التي يتم الاتفاق عليها في الإعلان الدستوري المعدل، وأنها ستكون الخطوة الأولى التي تتم باتفاق “ليبي- ليبي”.