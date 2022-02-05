بعثة الاتحاد الأوروبي: سعدنا برؤية علامات عودة الحياة في بنغازي

قالت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، إن زيارة وفدها إلى بنغازي خلال الأسبوع الماضي شهدت رؤية علامات حقيقية لعودة الحياة إلى البلاد بعد الحروب التي شهدتها في الماضي القريب.

أضافت في بيان: “خلال هذه الزيارة، منحنا الأطفال الذين قدموا حفلة موسيقية رائعة بمركز براح الثقافي بالقرب من أنقاض المدينة القديمة التي تأثرت بالحرب الأمل في أن كل شيء ممكن. هذا وقد أعطوا مثالاً واضحاً على التعاون وكيف يمكنه أن يساعد في تحقيق النجاح”.

وتابعت: “التناقض ما بين دمار الحرب وموهبة الأطفال وشغفهم بالحياة يعطي دلالة على ما يجب التركيز عليه في المرحلة القادمة. موهبة هؤلاء الأطفال ومثابرتهم والتزامهم في مواجهة جميع الصعوبات هي مثال لنا جميعًا. فخورين جداً بعملهم ونتمنى لهم مستقبل أفضل”.