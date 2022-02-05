المنفي يبحث مع وزير الخارجية التونسي سبل تطوير العلاقات بين البلدين

بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، سبل تطوير العلاقات بين البلدين بما يخدم مصلحة الشعبين.

اللقاء الذي عقد اليوم السبت، بمقر الاتحاد الأفريقي، جاء على هامش مشاركة الطرفين في قمة الاتحاد الأفريقي في دورته العادية الخامسة والثلاثين بالعاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، وفق بيان للمجلس الرئاسي اليوم.

وبحسب البيان، ناقش اللقاء، تنسيق مواقف البلدين في مداولات القمة الأفريقية.

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في وقت سابق من اليوم، اتفق المنفي، مع رئيس النيجر محمد بازوم، على طرح مقترح بعقد قمة طارئة لتجمع دول «الساحل والصحراء»، في إحدى الدول الأعضاء خلال شهر مارس المقبل بالمغرب.

وناقش المنفي مع بازوم، خلال اللقاء الذي عقد بمقر الاتحاد الأفريقي، عودة الأمانة التنفيذية للتجمع إلى المقر الرسمي للتجمع بالعاصمة طرابلس.

كما ناقش الطرفان ملف الهجرة غير الشرعية، «التي تستنزف بشكل كبير موارد ليبيا أمنيًّا واقتصاديًّا».