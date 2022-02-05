“المؤسسة النفطية” تدعم مستشفى زلة القروي بتجهيزات طبية

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن تجهيز مستشفى زلة القروي، بمعدات وتجهيزات غرفة عناية فائقة لعدد أربعة أَسِرّة، بالإضافة لمحطة إنتاج غاز طبي وشبكة غاز داخلية للربط بين أقسام المستشفى المختلفة.

وأوضحت المؤسسة في بيان، السبت، أن هذه التجهيزات ستساهم في تحسين الخدمة الصحية التي تُقدّم للمواطنين في مدينة زلة والمناطق المجاورة، وتخفف من معاناتهم، وتأتي ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية التي تُنفذها إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة.

يُشار إلى أن المؤسسة النفطية زوّدت في مرحلة سابقة مستشفى زلة القروي بمعدات طبية لمختلف الأقسام، شملت أجهزة الإشاعة وتخطيط القلب وأجهزة موجات فوق صوتية وأجهزة شفط السوائل، وعيادة عيون متكاملة وأجهزة مختبر وأجهزة تعقيم وتجهيز قسم النساء والولادة وتوفير حضانات الأطفال.

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