هروب سجناء من سجن الكويفية ببنغازي والنيابة تحبس مسؤولين بالسجن احتياطيا

أخبار ليبيا24

هرب ثمانية سجناء بينهم أربعة محكوم عليهم الإعدام من سجن الكويفية ببنغازي، وفق ما ذكره اليوم السبت مكتب النائب العام، الذي أكد حبس مسؤولين بالسجن احتياطيا على خلفية التحقيق في عملية الهروب.

وقال، مكتب النائب العام، إن وكيل النيابة العامة في بنغازي أمر بحبس عدد من قيادات مؤسسة الإصلاح والتأهيل الكويفية والعاملين فيها احتياطيا، على خلفية التحقيق في هروب السجناء الثمانية.

التحقيق في واقعة الهروب

وأوضح المكتب أن النيابة العامة باشرت التحقيق في واقعة هروب السجناء من المؤسسة. عن طريق وكيل النيابة العامة بمكتب المحامي العام بنغازي.

وأكد المكتب، أن عدد السجناء الفارين ثمانية منهم 4 صدرت في مواجهتهم أحكام بالإعدام قصاصا. بينما البقية فقد أودعوا في محبسهم بمناسبة التحقيق في جرائم القتل العمد المسندة إليهم.

وذكر المكتب، أن المحقق استجوب عدد من قيادات المؤسسة والعاملين فيها. كما أنه انتقل إلى إقامة النزلاء وعاينه وناظر الأدوات المستعملة لغرض تمكينهم من الهرب، إضافة إلى أنه سمع شهادة نزلاء المؤسسة.

حبس المسؤولين عن السجن

وقال مكتب النائب العام، إن وكيل النيابة بحبس عدد من قيادات المؤسسة. وبعض العاملين المكلفين بمهام الحراسة والحماية احتياطيا. وذلك بقيام الدليل على إحجام قيادات المؤسسة عن تبليغ الجهة المختصة بالواقعة، وإثبات واقع التقصير والإهمال.

وأضاف، كما أصدر وكيل النيابة قرارا بمباشرة إجراءات البحث عن الفارين وضبطهم وإحضارهم.