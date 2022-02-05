المنفي يبحث مع رئيس النيجر تنسيق المواقف بالقمة الأفريقية

بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مع رئيس جمهورية النيجر محمد بازوم تنسيق المواقف بين البلدين في مداولات القمة الإفريقية، وخاصة ملف الأمن والسلام وملف الهجرة غير الشرعية، التي تستنزف بشكل كبير موارد ليبيا أمنياً واقتصادياً.

وذكر المجلس الرئاسي في بيان له، أن اللقاء جاء على هامش مشاركتهما في قمة الاتحاد الإفريقي، لافتا إلى أن الطرفين تطرقا إلى عودة الأمانة التنفيذية لتجمع دول الساحل والصحراء إلى المقر الرسمي بالعاصمة طرابلس.

واتفق الطرفان على طرح مقترح بعقد قمة طارئة للتجمع في إحدى الدول الأعضاء خلال شهر مارس القادم بالمغرب.