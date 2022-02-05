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المنفي يبحث مع وزير خارجية تونس تنسيق مواقف البلدين بالقمة الأفريقية

تم النشر منذُ 26 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم السبت، بمقر الاتحاد الإفريقي، عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، ممثل تونس في قمة الاتحاد الإفريقي في دورته العادية الخامسة والثلاثين بالعاصمة الإثيوبية “أديس أبابا”.

وبحسب إيجاز صحفي للمجلس الرئاسي، فإن اللقاء جاء على هامش مشاركة المنفي في قمة الاتحاد الإفريقي، وذلك لتنسيق مواقف البلدين في مداولات القمة الإفريقية، كما بحث اللقاء العلاقات بين البلدين، وسُبل تطويرها ودعمها، بما يخدم مصلحة الشعبين.

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قناة ليبيا الحدث

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