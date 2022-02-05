العامة للكهرباء: سرقة أسلاك الضغط العالي بمنطقة بني عيسى

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، عن سرقة 2000 متر من الأسلاك الكهربائية ذات الضغط العالي.

وبحسب إيجاز صحفي للشركة، اليوم السبت، فإن السرقة تمت على خط بن رابحة من 30 بن رابحة بمنطقة بن عيسى بإدارة توزيع الغربية، مما تسبب ذلك في فقد التغذية على نحو عشرة محولات، وانقطاع التيار الكهربائي على عدد من الأحياء السكنية والمحلات والمزارع.

يذكر أن الشركة العامة للكهرباء ، عانت مؤخرا من تصاعد عمليات السرقة، التي تطال الأسلاك والأصول التي يتم تدويرها وتريدها من قبل خارجين عن القانون، رغم مطالبات النائب العام بالحد من هذه الاعتداءات وتوجيهه بالتصدي لها.