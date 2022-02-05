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ورشة حول دور المشروعات الصغرى في تحسين وضع الأسر النازحة بالداخل

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

عبدالله الزائدي ــ بوابة افريقيا الاخبارية |

05 February, 2022

نظمت صباح اليوم السبت بطرابلس  ورشة عمل حول دور المشروعات الصغرى و المتناهية الصغر  في تحسين الفرص الاقتصادية للأسر النازحة بالداخل

 ونظمت الورشة بالتعاون بين مكتب وزير الدولة للشؤون الاقتصادية و مكتب وزير الدولة لشؤون المهجرين و حقوق الإنسان و إدارة تنمية القطاع الخاص والاستثمار بوزارة الاقتصاد و التجارة و مجلس أصحاب الأعمال الليبيين و منظمة سيدات أعمال ليبيا و المجلس الليبي للنفط و الغاز و الطاقات المتجددة و غيرها من المؤسسات.

وحضر فعاليات ورشة العمل وزير الدولة لشؤون المهجرين  أحمد أبو خزام و  وكيل شؤون التعاون الدولي و المنظمات بوزارة الخارجية عمر الكتي و وكيل وزارة الاقتصاد و التجارة  سعد الحنيش  ورئيس فريق العمل الاستشاري والاقتصادي أحمد الأحجل  ومستشاروا وزير الدولة للشؤون الاقتصادية  محمود المحجوب و عماد بحري  و أبوبكر المدهم و مدير إدارة تنمية القطاع الخاص و الاستثمار موسى الزوبيك  ورئيس منظمة سيدات أعمال ليبيا  أمال عبدالله والمدير التنفيذي لمجلس أصحاب الأعمال الليبين  العارف القاجيجيورئيس المجلس الليبي للنفط و الغاز و الطاقات المتجددة خالد بن عثمان .

وألقى أحمد الأحجل رئيس فريق العمل الاستشاري و الإقتصادي كلمة نيابة عن الدكتور سلامة الغويل وزير الدولة للشؤون الاقتصادية  كلمة أكد فيها حرصه على العمل بكفاءة و وضوح و شفافية في سبيل إيجاد فرص عمل للكثير من الشباب و النساء من الأسر النازحة و التي من شأنها تقليل حجم الضغط للحصول على وظيفة حكومية و معالجة مشكلة البطالة عبر تنفيذ برامج المشروعات المتوسطة و الصغرى و متناهية الصغر من خلال  التعاون مع الجهات ذات الاختصاص كما أكد أن هذه الورشة فرصة ثمينة للتفكير الجماعي للوصول لتنفيذ برامج الريادة بالشراكة بين القطاعين العام و الخاص و مؤسسات المجتمع المدني دون إهمال تأهيل القوى البشرية و ترسيخ قدرتها على إنجاز المشروعات.

كما شارك فريق العمل الاستشاري و الاقتصادي بمكتب وزير الدولة للشؤون الاقتصادية بورقة عمل حول المشروعات الصغرى و متناهية الصغر و دورها في إدماج النازحين في سوق العمل الليبي قدمها الدكتور محمود المحجوب و الذي استعرض من خلالها أهمية المشروعات الصغرى و المتوسطة و خصائصها و المعوقات التي تعترضها و تناول المقترحات التي يمكن عن طريقها تمويل المشروعات المختلفة.

و دعا المشاركون في أعمال ورشة العمل إلى ضرورة عقد المزيد من المناشط المشتركة بين مكتب وزير الدولة للشؤون الاقتصادية و مكتب  وزير الدولة لشؤون المهجرين و حقوق الإنسان و القطاع الخاص و مؤسسات المجتمع المدني.

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وخلصت الورشة إلى عدة توصيات تهدف إلى تعزيز هذا الدور الاقتصادي خدمة للنازحين  ومما جاء في التوصيات:
– ضرورة دعم حكومة الوحدة الوطنية لبرامج الريادة من أجل تأهيل العناصر القادرة من النازحين بهدف تخفيف حدة المعاناة و دفعهم لدخول سوق العمل و المنافسة و توطيد الشراكات مع رجال و سيدات الأعمال لدعم المشروعات الريادية بما يجعلها نواة سليمة لإعداد المشروعات الخاصة بالنازحين.
-عمل دورات تدريبية في مجال التسويق لدعم الخبرة في هذا المجال و تدريب أصحاب المشروعات الصغرى و متناهية الصغر على نُظم الإدارة الحديثة للمشروعات.
-تأسيس حاضنة للمشروعات بالشراكة بين القطاعين العام و الخاص لمساندة المبادرين من أصحاب المشاريع الجديدة و الذين لا يملكون المقومات المادية لإقامة مشروعاتهم.
-تنظيم المعارض المتخصصة لترويج وتسويق منتجات المشروعات الصغرى و متناهية الصغر و نشر المعلومات التسويقية اللازمة لمساعدتهم على تسويق منتجاتهم.
 -العمل على تشجيع المصارف لتمويل المشروعات الصغرى و متناهية الصغر و منحها امتيازات مادية كإعفاءات ضريبية على الأرباح المحققة من أنشطة تمويل تلك المشروعات.

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بوابة افريقيا الاخبارية

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