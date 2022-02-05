القبض على متهم بخطف وابتزاز مواطن بطرابلس

أعلنت وزارة الداخلية، السبت، القبض على شخص مطلوب في واقعة خطف وابتزاز في منطقة الفلاح بالعاصمة طرابلس.

وتمكن أعضاء التحري والقبض بمكتب التحري والتحقيقات بجهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية من القبض على المتهم، لافتة إلى أن المخطوف يعمل في تجارة قطع الغيار بمنطقة الفلاح، وفق بيان صادر عن الوزارة.

– ضبط شخص متهم بخطف وابتزاز العمالة الوافدة في أجدابيا

وأشار البيان إلى أن المتهم طلب مبلغًا ماليًا مقابل إطلاق رهينته، لافتة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حياله وإحالته إلى جهات الاختصاص.