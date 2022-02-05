الحوار الجزائرية: قرب إصدار أوامر قبض بحق مسؤولين جدد بحكومة الوحدة

ليبيا – قالت مصادر إن النائب العام الصديق الصور بصدد إصدار مذكرات قبض بحق مقربين بالحلقة الضيقة لرئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة.

ووفقا لمتابعات صحيفة المرصد فقد أوضحت المصادر الليبية لصحيفة الحوار الجزائرية أن التحقيقات التي يشرف عليها العجيلي طيطش المحامي العام بمكتب الصور تخص ملفات فساد في قطاعي التعليم والصحة فيما أكد مصدر قضائي إن من بين المتهمين وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالحكومة عادل جمعة.

وأضاف المصدر أن صهري الدبيبة أحمد الكرامي وأحمد الشركسي متهما أيضا في وقت بينت فيه المجلة أن هذه التحقيقات تأتي بعد ورود اسمي وزيري التربية والتعليم والصحة بحكومة تصريف الأعمال موسى المقريف وعلي الزناتي ممن تم القبض عليهما خلال الأسابيع الماضية.

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