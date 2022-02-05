عضو “الأعلى للدولة” يؤكد التنسيق مع “النواب” بخصوص خارطة الطريق

قال عضو المجلس الأعلى للدولة سعد بن شرادة، إن هناك خطوة مغايرة يجري التشاور بشأنها في الداخل الليبي.

وكشف بن شرادة في تصريحات لوكالة سبوتنيك الروسية، أن المشاورات التي تجرى بين مجلسي النواب والدولة، تتضمن خارطة الطريق الجديدة التي يتم الاتفاق عليها في الإعلان الدستوري المعدل، واصفاً إياها بالخطوة الأولى التي تتم باتفاق “ليبي- ليبي”.

وأوضح بن شرادة أنه ما بعد تضمين خارطة الطريق في الإعلان الدستوري، سيتم العمل على المسار الدستوري بعد تشكيل الحكومة الجديدة التي تتولى الإشراف على مشروع الدستور، بحيث تجرى الانتخابات والمراحل الأخرى بناء على دستور دائم يتم الاستفتاء عليه.

وتُعد هذه التصريحات مناقضة لما أعلن عنه البرلمان قبل أسبوع، عن استبعاد المجلس الأعلى للدولة من تزكية رئيس الحكومة الجديدة في البلاد.

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