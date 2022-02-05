مجلس بلدي الكفرة يشيد بدور سبل السلام في حماية البلاد

أشاد مجلس بلدي الكفرة ومجلس الحكماء والشورى ومنظمات المجتمع المدني بالبلدية خلال بيان أصدره على دور كتيبة سبل السلام التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي والتي تضم نخبة من شباب ليبيا بحماية البلاد من براثن الشر والحروب، حيث حملوا أرواحهم على أكفهم وخاضوا المعارك ضد المرتزقة والعصابات الغازية في كل تراب الجنوب الشرقي في البلاد.

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