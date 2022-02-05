النيابة العامة تآمر بحبس عاملين بسجن الكويفية على خلفية هروب سجناء

أمرت، النيابة العامة بحبس عدد من قيادات مؤسسة الإصلاح والتأهيل الكويفية والعاملين فيها احتياطيا، على خلفية التحقيق في هروب ثمانية سجناء بينهم 4 محكوم عليهم بالإعدام قصاصا.

وقال مكتب النائب العام، السبت، إن النيابة العامة باشرت التحقيق في واقعة هروب السجناء من المؤسسة عن طريق وكيل النيابة العامة بمكتب المحامي العام بنغازي.

وأوضحت النيابة، أن عدد الهاربين هروب ثمانية نزلاء؛ منهم 4 صدرت في مواجهتهم أحكام بالإعدام قصاصا؛ والبقية أودعوا في محبسهم بمناسبة التحقيق في جرائم القتل العمد المسندة إليهم.

وذكر المكتب، أن المحقق استجوب عدد من قيادات المؤسسة والعاملين فيها.

وأفاد، أن المحقق انتقل إلى فضاء إقامة النزلاء وعاينه وناظر الأدوات المستعملة لغرض تمكينهم من الهرب، كما سمع شهادة نزلاء المؤسسة. الذين عاينوا الواقعة وفحص تسجيلات كاميرات المراقبة.

وأضاف المكتب، أنه بقيام الدليل على إحجام قيادات المؤسسة عن تبليغ الجهة المختصة بالواقعة، وإثبات واقع التقصير والإهمال من قبل بعض العاملين المكلفين بمهام الحراسة والحماية، أمر وكيل النيابة بحبسهم احتياطياً؛ وأصدر قرارا بمباشرة إجراءات البحث عن الفارين وضبطهم وإحضارهم.