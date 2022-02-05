رئيس “الرقابة الإدارية “طرابلس يبحث مشكلات عمل الأجهزة التنفيذية

عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية طرابلس سليمان الشنطي، اجتماعا مع رؤساء الأجهزة التنفيذية المكلفة بتنفيذ مشروعات البنية التحتية والإسكان والطرق.

وبحسب إيجاز صحفي للهيئة، بحث اللقاء عدد من المشاكل والعراقيل التي تواجه الأجهزة التنفيذية في تنفيذ المشاريع البنية التحتية والإسكان والطرق.

وقدم رؤساء الأجهزة للشنطي، نبذة بشأن الإجراءات التي قام بها كل جهاز في تنفيذ تلك القرارات وفق التفويضات المالية الصادرة من قبل وزارة التخطيط، مؤكدا الأخير خلاله دور الأجهزة الرقابية وبالأخص هيئة الرقابة الإدارية بمتابعة مدى التزام الجهات في تنفيذ القوانين والقرارات واللوائح الصادرة بهذا الخصوص، مشددا على ضرورة الأخذ بالملاحظات الموجهة من الأجهزة الرقابية والالتزام بتنفيذها .