المنفي يؤكد لـ«اشتية» دعم ليبيا الثابت للشعب الفلسطيني

أكد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، السبت، «الموقف الثابت لليبيا في دعم الشعب الفلسطيني، ومناصرتها اللامحدودة لحقوقه».

جاء ذلك خلال لقاء المنفي على هامش أعمال قمة الاتحاد الأفريقي الخامسة والثلاثين المقامة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، مع رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، حيث شدد رئيس المجلس الرئاسي على ضرورة «إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس».

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ودعا المنفي في كلمته خلال القمة الاتحاد الأفريقي إلى دعم إجراء الانتخابات الليبية، وخطط إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، كما حض «الأطراف المعنية» على تسهيل الوصول إلى توافق، يقود إلى انتخابات «حرة ونزيهة ومقبولة النتائج، تجنب البلاد الدخول في تحديات أزمة جديدة».

وعلى هامش القمة التقى المنفي مع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، ورئيس النيجر، محمد بازوم، وكان الملف الليبي على رأس المناقشات.