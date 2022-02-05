انطلاق قمة الاتحاد الإفريقي الخامسة والثلاثين بمشاركة المنفي

ليبيا – انطلقت اليوم السبت، قمة الاتحاد الإفريقي لرؤساء الدول والحكومات، في الدورة العادية الخامسة والثلاثين، بمقر منظمة الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا، بمشاركة رئيس المجلس الرئاسي، السيد محمد المنفي، وعدد كبير من الرؤساء والقادة ورؤساء حكومات البلدان الإفريقية.

تعقد القمة تحت شعار “بناء المرونة في مجال التغذية بالقارة الإفريقية: تعجيل رأس المال البشري والتنمية الاقتصادية والاجتماعية”، والتي بدأت بإعطاء برنامج تفصيلي لأشغال القمة، والإعلان عن مكتب مؤتمر الاتحاد الإفريقي لعام 2022 م، ورئيس الاتحاد الإفريقي لعام 2023، وأخذ صورة جماعية لقادة دول وحكومات الاتحاد الإفريقي.

وستعكف القمة على مناقشة عدة مقررات وإعلانات حول حالة السلم والأمن في القارة، على أن يستمع القادة الأفارقة إلى عدة تقارير مقدمة إلى القمة، منها تقرير مجلس السلم والأمن عن تنفيذ خارطة طريق الاتحاد الإفريقي للخطوات العملية لإسكات البنادق في إفريقيا.

كما سيتم أثناء مداولات القمة، استعراض التقرير المرحلي حول الاستجابة لمعالجة وباء كورونا، ودراسة مقررات الدورة العادية لمجلس وزراء الخارجية الأفارقة.

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