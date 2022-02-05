الذكرى الأولى لاختيار حكومة الدبيبة تعنون بالفشل في مهمتها الرئيسية

يصادف اليوم ذكرى اختيار ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي انعقد في جنيف السويسرية لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة ولقائمة المجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي وعضوية موسى الكوني وعبدالله اللافي.

يأتي ذلك في وقت فشلت فيه الحكومة المؤقتة والمجلس الرئاسي في إنجاز المهمة الأساسية التي شكلا من أجلها، وهي إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في الرابع والعشرين من ديسمبر مع استمرار الجدل الحاصل في الأوساط السياسية إثر تمسك رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة بالسلطة رغم نزع البرلمان الثقة عنه واعتبار ولاية حكومته منتهية.

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