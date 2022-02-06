مجلس بلدي الكفرة يشيد بدور كتيبة “سبل السلام” في حماية البلاد

أشاد مجلس بلدي الكفرة ومجلس الحكماء والشورى ومنظمات المجتمع المدني بالبلدية خلال بيان أصدره على دور كتيبة سبل السلام التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي والتي تضم نخبة من شباب ليبيا.

وأثنى البيان على جهود الكتيبة في حماية البلاد من براثن الشر والحروب، مؤكدا أنهم حملوا أرواحهم على أكفهم وخاضوا المعارك ضد المرتزقة والعصابات الغازية في كل تراب الجنوب الشرقي في البلاد.

يذكر أن وحدات القوات المسلحة العربية الليبية طاردت فلول عناصر داعش في جبل عصيدة بالقطرون في يناير الماضي وتم القضاء عليهم والقبض على عنصر تكفيري.