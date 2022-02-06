حالتا وفاة بـ«كورونا» في الواحات

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس «كورونا» في الواحات، السبت، تسجيل حالتي وفاة جراء الإصابة بالوباء.

والحالتان تعودان لرجل وسيدة مقيمان في مدينة جالو وتوفيا داخل مركز عزل الواحات بمستشفى جالو، وفق بيانات صادرة عن اللجنة الطبية.

– تسجيل حالة وفاة بفيروس «كورونا» في الواحات

ولم تسجل حالات وفاة ناجمة عن الوباء في الواحات منذ شهرين، حيث شهد الوضع الوبائي استقرارًا، حسب اللجنة الاستشارية، محذرة من عودة الوباء للانتشار، وطالبت بضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية.