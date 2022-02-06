بوقعيقيص: على مجلس النواب تجاوز اتفاق الصخيرات المشؤوم

رأت عضو ملتقى الحوار السياسي آمال بوقعيقيص أن “اتفاق الصخيرات أنتج حكومة فائز السراج التي خالفت كل معايير الحوكمة، وضربت بعرض الحائط كل نصوصه الأخرى بما فيها المواعيد الملزمة والآلية الواردة فيه لفض النزاعات بين المجالس المنبثقة عنه”.

بوقعيقيص، وفي تدوينة عبر حسابها بفيسبوك، قالت: “إنه جرى تجاهل آلية تفسير نصوص الاتفاق عند الخلاف إلا أنه يتم التمسك به بخصوص مجلس الدولة الذي جعلوه قميص عثمان ينشروه كلما أرادوا العرقلة”.

وتابعت: “عادة الاتفاق أنه أصبح من الماضي ولا يعدو كونه مرجعية ضبابية لا تصلح لشيء، وعلى مجلس النواب تجاوزه وعلى المجتمع الدولي الكف عن التدخل في الشؤون الداخلية تنفيذا للمبادئ الحاكمة في اتفاق الصخيرات المشوه المشؤوم”.