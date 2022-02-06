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العكاري: يجب استثمار ارتفاع أسعار النفط في الصناعة والزراعة

تم النشر منذُ 3 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

طالب الخبير الاقتصادي مصباح العكاري بالاستفادة من ارتفاع أسعار النفط في تكوين مصادر دخل أخرى.

وقال العكاري في تصريحات صحفية، يجب أن نستثمر الجزء الأكبر من هذه الإيرادات في الإنشاءات الصناعية والزراعية حتى نتمكن من تقليل فاتورة الواردات الضخمة.

وأضاف الخبير الاقتصادي: للأسف في الدول الريعية التي تعتمد على مصدر دخل واحد، كلما ارتفع هذا الدخل كلما كان ذلك سببا في زيادة الإنفاق الاستهلاكي.

يذكر أن أسعار النفط الأمريكي لامست 93 دولارا للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ سبتمبر 2014، ما يرجح استمرار ارتفاع الأسعار.

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العكاري النفط ليبيا

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صحيفة الساعة 24

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