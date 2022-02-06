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الوطني لمكافحة الأمراض: بدء تنشيط حملة التطعيمات ضد كورونا الثلاثاء المقبل

تم النشر منذُ 23 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعلن عبد الباسط سميو مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض عن قيام المركز واللجنة العلمية للتطعيمات بإجراء تنشيط للحملة الوطنية الشاملة ضد فيروس كورونا التي انطلقت في أبريل الماضي.

وبحسب إيجاز صحفي للمركز الوطني لمكافحة الأمراض، قال سميو إن هذه الحملة جاءت تسهيلا على المواطنين والمقيمين للوصول للخدمة التطعيمية ضد هذا الفيروس بإتاحة الفرصة لهم في الفترة المسائية، حيث سيمتد زمن التطعيم حتى السادسة مساء، مشيرا إلى أن  أنه سوف يبدأ التوقيت الجديد يوم الثلاثاء المقبل 8 فبراير ويستمر لـ 17 من نفس الشهر ويكون التطعيم متاحا في كل مناطق ليبيا.

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صحيفة الساعة 24

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