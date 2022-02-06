ليبيا الان

4 منهم محكوم عليهم بالإعدام.. النائب العام يحقق بهروب 8 سجناء بسجن الكويفية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعلن مكتب النائب العام، إن النيابة العامة تباشر التحقيق في واقعة هروب مجموعة من نزلاء مؤسسة الإصلاح والتأهيل الكويفية الرئيسية .

وأضاف مكتب النائب العام في بيان، إن وكيل  النيابة العامة بمكتب المحامي العام بنغازي، يتولى مباشرة إجراءات التحقيق في ظروف وملابسات حادثة هروب ثـمانية نزلاء؛ منهم أربعة صدرت في مواجهتهم أحكام بالإعدام قصاصاً؛ والبقية أودعوا في محبسهم بمناسبة التحقيق في جرائم  القتل العمد المسندة إليهم .

وتابع البيان، استجوب المحقق عدداً من  قيادات المؤسسة والعاملين فيها؛ وأردف هذا الإجراء بالانتقال إلى فضاء إقامة النزلاء وعاينه وناظر الأدوات المستعملة لغرض تمكينهم من الهرب؛ وسمع شهادة نزلاء المؤسسة الذين عاينوا الواقعة؛ وفحص تسجيلات كاميرات المراقبة .

واستطرد البيان، بقيام الدليل على إحجام قيادات المؤسسة عن تبليغ الجهة المختصة  بالواقعة؛ وإثبات واقع التقصير والإهمال من قبل بعض العاملين المكلفين بمهام الحراسة والحماية ؛ أمر وكيل النيابة بحبسهم احتياطياً؛ وأصدر قراراً بمباشرة إجراءات البحث عن الفارين وضبطهم وإحضارهم .

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صحيفة الساعة 24

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