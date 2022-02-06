«أكاكوس»: معالجة تسرب نفطي في حقل O-115 وعودة الإنتاج بقدرة 1200 برميل

أعلنت شركة أكاكوس للعمليات النفطية، معالجة تسرب نفطي في حقل O-115، وقع بين البئرين P01 وP02، وذلك بدعم من مستخدمي قسم الإنتاج في حقل الشرارة.

وأوضحت الشركة في بيان السبت، أن التسرب وقع بخط 6 بوصة يصل البئرين P01 و P02 بالحقلO-115 ، مؤكدة عودة تشغيل البئرين بقدرة إنتاجية نحو 1200 برميل يوميا.

ولفت البيان إلى شفط الكمية المسربة، وجارٍ تنظيف ومعالجة مكان التسرب.

– شركة «أكاكوس» تؤكد استئناف عمليات الإنتاج من حقل الشرارة النفطي

وفي 10 يناير الماضي، أكدت شركة أكاكوس، استئناف عمليات الإنتاج من حقل الشرارة النفطي وضخ الخام إلى حظيرة خزانات الزاوية شمال غرب البلاد، وذلك بعد فتح صمام محطة الحمادة.

واضطرت المؤسسة الوطنية للنفط، في 20 ديسمبر 2021، إلى إعلان «حالة القوة القاهرة»، بسبب إيقاف إنتاج الخام من حقول الشرارة والفيل والوفاء والحمادة جنوب غرب ليبيا من قبل «أفراد تابعين لحرس المنشآت النفطية».