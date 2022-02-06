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مسؤول بمركز الرقابة: المركز قام بـ 16000 جولة تفتيشية

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان – طرابلس

أكد مدير مكتب الرقابة الداخلية بالادرة العامة لمركز الرقابة على الأغذية والأدوية نوري الضاوي أن الجولات التي بها المركز16000 جولة تفتيشية.

وأوضح الضاوي في تصيحات صحفية أن جولات التفتيش التي قام بها المركز كانت في السوق الليبي بكامل ربوع البلاد وشملت السلع الغذائية و الدوائية وما في حكمهما.

وناشد مدير المكتب التاجر والمستهلك بضرورة رفع الوعي الثقافي وتعزيز دوره الرقابي الذاتي.

وأشار إلى أن رفع الوعي يكون بالتاكد من نقل وتخزين السلع بصورة تطابق المواصفات المطلوبة والتأكد من سلامة السلعة من حيث تاريخ إنتاجها و انتهاء صلاحيتها.


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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

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