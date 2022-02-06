مؤسسة النفط تسلم معدات وتجهيزات طبية لصالح مستشفى زلة القروي

سلمت المؤسسة الوطنية للنفط، معدات وتجهيزات طبية لصالح مستشفى زلة القروي، أمس السبت، ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية التي تنفذها إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة.

وأوضحت المؤسسة في بيان السبت، أنها سلمت المستشفى معدات وتجهيزات غرفة عناية فائقة لأربعة اسرة، ومحطة إنتاج غاز طبي وشبكة غاز داخلية للربط بأقسام المستشفى المختلفة.

ولفتت إلى أن هذه المعدات ستساهم في تحسين الخدمة الصحية التي تقدم للمواطنين في مدينة زلة والمناطق المجاورة وتخفف من معاناتهم.

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وأوضحت أن تسليم المعدات حدث بحضور عيسى اشتيوي ومصطفى الشطشاطي، كمندوبين عن إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة، ورئيس الفرع البلدي زلة يوسف أبوالقاسم، ومدير مستشفى زلة القروي الدكتور محمد حسن مختار، ومدني عبدالجليل من مجلس اعيان وحكماء زلة.

وبحسب البيان، زودت المؤسسة في وقت سابق، مستشفى زلة القروي بمعدات طبية لمختلف الأقسام شملت أجهزة الأشعة وتخطيط القلب وأجهزة موجات فوق صوتية وأجهزة شفط السوائل وعيادة عيون متكاملة وأجهزة مختبر وتعقيم وتجهيز قسم النساء والولادة وتوفير حضانات الأطفال وغيرها من الاثاث الطبي والاسرة والتجهيزات.