الارصاد تكشف موعد انخفاض الحرارة وعودة الامطار من جديد في ليبيا

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الاحد 06/ 02 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الطقس يميل للاعتدال على اغلب مناطق ليبيا حيث درجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (17-23) مْ, مع ظهور ضباب أخر هذه الليلة والصباح الباكر ليوم الغد على بعض مناطق الشمال الغربي, مع تراجع تدريجي لدرجات الحرارة من مساء يوم الغد.

ومن المتوقع بحسب التقرير تكاثر السحب يوم الثلاثاء على مناطق الشمال مع سقوط أمطار متفرقة وانخفاض في درجات الحرارة ويكون ملحوظ يوم الأربعاء يشمل معظم مناطق ليبيا.