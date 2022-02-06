الفرجاني: الحل الجذري في تشكيل «حكومة حرب» مصغرة تقود ليبيا للتحرير

رأت سميرة الفرجاني، وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الإنقاذ السابقة، أن الحل الجذري في ليبيا سيكون عبر تشكيل «حكومة حرب» مصغرة تقود ليبيا للتحرير، على حد وصفها.

وقالت الفرجاني، في منشور لها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “يا أبناء وطني. الحل في ليبيا يجب أن يكون جذري وليس تلفيقي.. وهذا الكلام قولناه عشرات المرات ولن يعيش الوطن في سلام إلا بعد تطبيقه صدقوني ولو ظل الوضع هذا عشرات السنين فلن يحل إلا بالحل الجذري.. وهو الآتي”، بحسب تعبيرها.

وأضافت “إلغاء اتفاق الصخيرات، تفعيل الدائرة الدستورية، الاعتراف بحكم المحكمة الدستورية والاعتراف بالقضاء الليبي، وبهذا سيكون برلمان طبرق منحل بحكم المحكمة الدستورية ومنتهي ويكون مجلس الدولة غير شرعي ولا قانوني، ويكون «حفتر متمرد» خارج عن شرعيه القانون الليبي، وحكومة الدبيبة والمجلس الرئاسي غير قانوني”، وفقا لحديثها.

وتابعت “بعدها يتم تشكيل حَكومة حرب مصغره تقود البلاد للتحرير وإخراج المرتزقة والدول المحتلة بمساعده الأصدقاء وبعدها نبدأ في بناء ليبيا، غير ذلك فكله عبث في عبث وخصوصا ترك عرابي الصخيرات هم متصدري المشهد وهم اللي يقرروا عنا… فلن نخرج من المؤامرات والفتن أبدا لأن وجود الفتن يعني استمرارهم في المشهد.. اعترفوا بقانون بلادكم فدولة بدون قانون غابة”، على حد قولها.