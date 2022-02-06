المنفي يؤكد موقف ليبيا الثابت في دعم الشعب الفلسطيني

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

06 February, 2022

أكد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم السبت، خلال لقائه رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، على الموقف الثابت لليبيا في دعم الشعب الفلسطيني، من خلال الدعم السياسي المستمر لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس، ومناصرتها اللامحدودة لحقوق الشعب الفلسطيني.

وبين المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن اللقاء جرى على هامش أعمال قمة الاتحاد الإفريقي، في دورته العادية الخامسة والثلاثين، بالعاصمة الإثيوبية “أديس أبابا“.