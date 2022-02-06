الأرصاد: طقس يميل للاعتدال على أغلب مناطق ليبيا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، طقسًا يميل للاعتدال على أغلب مناطق ليبيا، إذ تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 17 و23 درجة مئوية، مع ظهور ضباب آخر الليلة والصباح الباكر ليوم غد على بعض مناطق الشمال الغربي، مع تراجع تدريجي لدرجات الحرارة من مساء غد.

وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع تكاثر السحب يوم الثلاثاء على مناطق الشمال مع سقوط أمطار متفرقة وانخفاض في درجات الحرارة، ويكون ملحوظًا يوم الأربعاء يشمل معظم مناطق البلاد.

رأس اجدير حتى سرت سهل الجفارة – جبل نفوسة

حالة السماء: قليلة السحب، مع ظهور ضباب آخر هذه الليلة والصباح الباكر ليوم غد على بعض المناطق من طرابلس إلى سرت ونالوت، وتتكاثر السحب يوم الثلاثاء مع احتمال هطول أمطار خفيفة.

الرياح: متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 18 و21 درجة مئوية، وتسجل انخفاضًا تدريجيًّا من مساء غد.

الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد – الواحات – مراده

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر يوم الثلاثاء مع هطول أمطار متفرقة.

الرياح: جنوبية غربية معتدلة إلى خفيفة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 18 و22 درجة مئوية، ولا تتجاوز 16 درجة مئوية على الجبل الأخضر.

الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة

حالة السماء: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 20 و24 درجة مئوية.