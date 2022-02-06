طقس معتدل على أغلب مناطق ليبيا – أخبار ليبيا 24

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أفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية. أن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الأحد وخلال اليومين القادمين يميل للاعتدال على أغلب مناطق ليبيا.

وأضاف المركز. أن درجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (17-23) مْ, مع ظهور ضباب آخر هذه الليلة والصباح الباكر ليوم الغد على بعض مناطق الشمال الغربي.

وأشار المركز الوطني للأرصاد الجوية. إلى أن الطقس يشهد تراجع تدريجي لدرجات الحرارة من مساء يوم الغد.

وذكر. أنه من المتوقع تكاثر السحب يوم الثلاثاء على مناطق الشمال مع سقوط أمطار متفرقة وانخفاض في درجات الحرارة ويكون ملحوظًا يوم الأربعاء يشمل معظم مناطق ليبيا.