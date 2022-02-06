تونس تؤكد ضرورة مواصلة دعم ليبيا في مسارها السياسي

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

06 February, 2022

أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، على ضرورة مواصلة دعم ليبيا في مسارها السياسي في كنف الوحدة والحوار والمصالحة الوطنية بما يسهم في إنهاء الأزمة وإحلال الأمن والاستقرار في ربوعها.

وشدد الجرندي خلال بوصفه ممثلا لرئيس تونس خلال كلمته في القمة الخامسة والثلاثين لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الافريقي، برئاسة السينغال خلفا لجمهورية الكنغو الديمقراطية.

وأكد الجرندي بالمناسبة اعتزاز تونس بانتمائها الافريقي وإيلائه أهمية خاصة في سياستها الخارجية .

وأعرب عن تمسك تونس الكامل بقيم التضامن والتعاون الافريقي في جميع المجالات لا سيما في ظل الأزمة الصحية الناتجة عن جائحة “كوفيد 19” وتداعياتها على العالم بأسره وما أسفرت عنه من تحديات مستجدة.