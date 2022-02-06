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عائشة الفيتوري حارسة العقيد القذافي سابقا تعلن عن مفاجأة لأنصاره

تم النشر منذُ 30 ثانية
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مصدر الخبر / روسيا اليوم
مصدر الخبر / روسيا اليوم

عائشة الفيتوري حارسة العقيد القذافي سابقا تعلن عن مفاجأة لأنصار الزعيم الليبي.

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روسيا اليوم

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