تركيا تسعى لتعزيز العلاقات مع شرق ليبيا

قال رئيس مجلس الأعمال التركي – الليبي، مرتضى قرنفل، أمس إن السفير التركي لدى طرابلس، كنعان يلمز، قام مع وفد من رجال الأعمال الأتراك بزيارة لمدينة بنغازي، تلبية لدعوة وجهها رئيس بلدية بنغازي صقر بوجواري، ومجلس النواب وغرفة التجارة والصناعة والزراعة في المدينة.

وأضاف قرنفل في تصريحات لوكالة الأناضول التركية للأنباء أمس أن «توطيد أنقرة علاقاتها مع الشرق الليبي يعبر عن تطورات واعدة في المجال الاقتصادي»،

لافتاً إلى أن «تركيا تحتل المرتبة الثالثة على قائمة أكبر الدول المصدرة للشرق الليبي». كما لفت قرنفل إلى أن «هذه الزيارات تمت من أجل بدء حوار جديد مع الشرق الليبي، وتسريع العلاقات الدبلوماسية والتجارية، وكذا تعزيز العلاقات الثنائية».

كما أوضح أن «الجانب التركي أعلن خلال اتصالاته مع المسؤولين في الشرق الليبي، بوضوح، عن وجود رغبة في استكمال المشاريع الاقتصادية التركية غير المكتملة في المنطقة، في أقرب وقت ممكن». مبرزاً أن «استاد بنغازي وميناءها والمطارات، وبعض المباني الجامعية، تندرج في إطار هذه المشاريع»، ومشدداً على أن «الأتراك على استعداد لاستكمال المشاريع غير المنجزة في المنطقة».

في السياق نفسه، لفت قرنفل إلى أن «إعادة فتح القنصلية العامة التركية في بنغازي قد تطرح على جدول الأعمال خلال وقت قصير»، موضحاً أن «السفير يلمز أعرب أيضاً عن وجود إرادة تركية في هذا الصدد».

كما أشار قرنفل إلى أن الجانب التركي عبر عن رغبته أيضاً في بدء رحلات جوية مباشرة بين تركيا وشرق ليبيا.

وذكر أن العلاقات القوية، التي ستقيمها تركيا مع جميع الأطراف الليبية، «ستكون مفيدة للغاية على صعيد ضمان السلام والاستقرار والتنمية الاقتصادية في البلاد، والحد من الأزمات السياسية في المنطقة».

وتابع قرنفل موضحاً: «لقد ارتفع إجمالي صادراتنا إلى ليبيا بنسبة 9.‏64 في المائة خلال عام 2021، مقارنة بالعام السابق، حيث بلغت قيمة الصادرات التركية مليارين و443 مليون دولار».

واستطرد رئيس مجلس الأعمال التركي الليبي قائلاً: «أنا واثق بأن هذه القيمة سوف تزداد بسرعة كبيرة بعد استعادة العلاقات الودية مع الشرق الليبي»، مشيراً إلى أن «مسؤولي حكومة الوحدة الوطنية ينظرون بإيجابية تجاه انفتاح تركيا على شرق ليبيا».

وكان السفير التركي قد التقى في 19 من يناير (كانون الثاني) الماضي رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، قبل أن يجري زيارة إلى بنغازي في 29 من الشهر نفسه.