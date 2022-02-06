طقس يميل للاعتدال على أغلب مناطق ليبيا

العنوان – طرابلس

ذكر المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الأحد أن الطقس يميل للاعتدال على أغلب مناطق ليبيا, مع احتمال سقوط أمطار خفيفة يوم الثلاثاء على بعض مناطق الشمال.

وأوضح أن الطقس في رأس أجدير حتى سرت سهل الجفارة–جبل نفوسة السماء قليلة السحب, مع ظهور ضباب آخر هذه الليلة والصباح الباكر ليوم الغد على بعض المناطق من طرابلس إلى سرت ونالوت, وتتكاثر السحب يوم الثلاثاء مع احتمال سقوط أمطار خفيفة.

وأضاف أن الرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (18-21) مْ وتسجل انخفاضًا تدريجيًا من مساء يوم الغد.

وأفاد المركز أن الطقس في الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر يوم الثلاثاء مع سقوط أمطار متفرقة.

وأشار إلى أن الرياح تكون جنوبية غربية معتدلة إلى خفيفة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (18-22) مْ, ولاتتجاوز (16) مْ على الجبل الأخضر.

وأكد المركز أن الطقس في الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح:جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (20 -24)مْ.

ولفت إلى أن الطقس في الكفرة- السرير- تازربو السماء صافية، والرياح شرقية إلى متغيرة الاتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (19- 21) مْ، وتسجل ارتفاعًا بسيطًا يوم الغد.