روسيا تُوضّح موقفها بخصوص التمديد للبعثة الأممية في ليبيا

دافع المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، عن موقف بلاده المتعلق بالتمديد للبعثة الأممية في ليبيا “أونسميل” تقنياً للمرة الثالثة حتى أبريل القادم.

وقال نيبينزيا، في مؤتمر صحفي عقده في نيويورك بمناسبة تولي بلاده مهام رئاسة مجلس الأمن الدولي خلال شهر نوفمبر الجاري: “اعتمدنا يوم أمس قراراً بتمديد ولاية أونسميل لثلاثة أشهر، والسبب بالنسبة لنا بسيط للغاية، يجب أن يُعيّن الأمين العام المبعوث الجديد بدون تأخير، والإطار الزمني هو تقريباً أواخر أبريل عندما ينتهي عقد ستيفاني وليامز”.

يُذكر أن مجلس الأمن سيناقش هذا الشهر قضايا عديدة، على رأسها إحاطة حول الوضع في الشرق الأوسط بما فيه القضية الفلسطينية، إضافة إلى سوريا وليبيا والعراق واليمن وهايتي، وغيرها من القضايا، بالإضافة لسعى روسيا مناقشة ملفي العقوبات ومنع العواقب الإنسانية المترتبة عليها، وملف التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات دون الإقليمية.

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