العرفي: الدبيبة لديه تشكيلات مسلحة ويخطط للبقاء 3 سنوات

قال عضو مجلس النواب، عبد المنعم العرفي إن من حق فوزي النويري النائب الأول لرئيس مجلس النواب عقد جلسة تشاورية لتوحيد الرأي أثناء وجودهم في مجلس النواب، لكن لا يحق لهم أن يعقدوا جلسة رسمية خاصة في وجود رئيس مجلس النواب وإعلانه أنه في حالة انعقاد دائم، فالجلسة التشاورية شيء إيجابي لتوحيد الرأي والكلمة وكان من باب أولى أن يتم عقدها تحت قبة المجلس في طبرق.

أضاف في تصريحات صحفية: “كنت أعتقد في البداية أنها جلسة رسمية ستعيد الانقسام من جديد، وهناك أعضاء كثر من المنطقة الغربية لم يحضروا جلسة مجلس النواب السابقة ظنا منهم أن الحكومة ستتغير وأنهم يصطفون بجوار الحكومة، كما أن تكرار التجربة والدخول في نفس النتائج، فالانتخابات البرلمانية ماذا ستنتج لنا من دون الرئاسية”.

وتابع قائلًا: “عندما أتى الدبيبة وضع له تاريخ محدد لإجراء الانتخابات، وهو لم يلتزم بالوصول إلى هذا التاريخ، و الدبيبة أول من خرق القوانين الانتخابية، و لا نريد إسقاط الحكومة بل نريد تثبيت تواريخ محددة للانتخابات بحكومة قادرة على إجرائها، ونريد أرضية مناسبة لإجراء الانتخابات، نريد شريك حقيقي في البلاد، ولا يستطيع الدبيبة رفض تسليم الحكومة”.

وتابع قائلًا أن هناك تشكيلات مسلحة تأتمر بأمر الدبيبة حركها في توقيتات محددة لإفشال الانتخابات، و الدبيبة ليس في باله تسليم السلطة ويضع خطط ليستمر 3 سنوات قادمة، كما أن أي مترشح لرئاسة الحكومة لن يلتزم بتفكيك أسلحة التشكيلات المسلحة أو كل من يحمل السلاح خارج السلطة لن نقبل به، ويجب أن يتمكن أي رئيس حكومة ببسط سيطرته على كامل التراب الليبي لن ننتخبه أي كان من يكون.