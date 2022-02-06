ملف الهجرة على رأس مباحثات المنفي وبازوم

بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مع الرئيس النيجيري محمد بازوم ملف الهجرة غير القانونية، التي تستنزف بشكل كبير موارد ليبيا أمنياً واقتصادياً.

جاء ذلك على هامش مشاركتهما في قمة الاتحاد الأفريقي في دورته العادية 35 بالعاصمة الإثيوبية “أديس أبابا”، حيث أكد الجانبان على ضرورة التعاون الدولي الجاد من قبل المنظمات الإنسانية ودول شمال المتوسط، للحد من هذه الظاهرة، بدعم دول جنوب الصحراء بمشاريع تنموية، إضافة إلى حماية حقوق المهاجرين إنسانياً وصحياً، وفق بيان الرئاسي.

كما استعرض الجانبان عودة الأمانة التنفيذية لتجمع دول الساحل والصحراء إلى المقر الرسمي للتجمع بالعاصمة طرابلس، حيث اتفقا على طرح مقترح بعقد قمة طارئة للتجمع في إحدى الدول الأعضاء خلال شهر مارس القادم بالمغرب.

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