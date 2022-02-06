العربي: جلسة “النويري” بطرابلس للتشاور حول إبقاء الحكومة أو تغييرها

أكد عضو مجلس النواب “عمر العربي” أن الجلسة التي دعا إليها النائب الأول “فوزي النويري” اليوم بطرابلس تشاورية وهي إجراء عادي في الغالب للتشاور حول موضوع الإبقاء على الحكومة أو تشكيل حكومة جديدة .

وقال “العربي” في تصريحات لقناة “ليبيا الأحرار” – الذراع الإعلامية للإخوان المسلمين في ليبيا – إن جلسة النواب الاثنين بطبرق ستخصص لتقديم المترشحين لرئاسة الحكومة برامجهم، ثم التصويت على رئيس للحكومة الثلاثاء أو الأسبوع المقبل، وفق قوله.

وأضاف عضو مجلس النواب “عمر العربي” أن عدد المتقدمين لرئاسة الحكومة غير معروف حتى الآن، مشيرا إلى أنه سيتم خلال الجلسة التصويت على رئيس الحكومة الذي بدوره يختار وزراءها.