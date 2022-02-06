الدبيبة: بدء صرف المليار الأول لعام 2022 لصالح مشروع منحة تيسير الزواج

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

06 February, 2022

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة عن عدد من الاجراءات والتدابير أهمها بدء صرف المليار الأول لعام 2022 لصالح مشروع منحة تيسير الزواج.

وتضمنت الإجراءات التي جرى الإعلان عنها خلال الاجتماع الأول لمجلس الوزراء للعام الحالي تفعيل القرار رقم 885 لسنة 2019 بشأن لائحة استخدام العاملين من ذوي المهن الطبية والطبية المساعدة بالمرافق الصحية.

ومن بين القرارات أيضا إلزام الوزارات والهيئات ومؤسسات الدولة بكافة فروعها بالإعلان عن مصاريفها التفصيلية تعزيزا لمبدأ الشفافية وضمانا لحق المواطن في الوصول إلى المعلومة.

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