الشركة العامة للكهرباء تبرر أسباب تراجع إنتاج الطاقة

ليبيا – أكدت الشركة العامة للكهرباء أن عملية إنتاج الطاقة تمر عبر سلسلة من العمليات المعقدة والمترابطة والمبنية على بعضها البعض بشكل تراتبي ومتزامن.

بيان صحفي صادر عن الشركة تابعته صحيفة المرصد، أشار إلى أن أي قصور في أحد تلك العمليات يسبب خللًا في باقي العلمية من بدايتها حتى وصولها إلى المواطن بوصفها طاقة جاهزة للاستخدام في كل الظروف، مؤكدًا أن تأخر ناقلة وقود في الرسو في أحد المحطات سيؤدي لضعف أو نقص.

وأوضح البيان أن هذا الضعف والنقص سيتسبب في تزويد تلك المحطة بالوقود الضروري لعملية الإنتاج، مبينًا أن إنتاج الشركة العامة للكهرباء للطاقة يتأثر بشكل مباشر بعوامل عدة شأنه شأن مؤسسات أخرى مثل مؤسسة النفط بطرابلس التي أوقفت تصديرها لعوامل الطقس.

وأضاف البيان أن وقف التصدير واحد من أهم المعوقات الخارجة عن الإرادة صوب تحقيق المستهدف من الطاقة المنتجة، مشددًا على جعل الشركة توفير ما يلزم المواطن من طاقة شغلها الشاغل بصرف النظر عن العوائق والصعوبات التي تمرست على تذليلها خدمة له وللوطن.

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