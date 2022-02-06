“مكافحة الأمراض” يُسجل 4,242 إصابة و 15 حالات وفاة بكورونا

سجّل المركز الوطني لمكافحة الأمراض، السبت، 4,242 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، بعد تحليل 14,735 عينة.

ووفق بيان المركز رقم 632، فقد سُجّل شفاء 2,167 حالة، إلى جانب تسجيل 15 حالة وفاة على مستوى البلاد، 10 منها بالمنطقة الغربية، و5 بالمنطقة الشرقية، فيما لم يُسجل المركز أية حالة وفاة بالمنطقة الجنوبية.

المركز أشار إلى أن النسبة المئوية للحالات المصابة بلغت 28.7 %، بينما بلغ إجمالي الإصابات التراكمية 450,118، منها 44,593 حالة نشطة من بينها 133 حالة حرجة، إضافة إلى تعافي 399,458 حالة، ووفاة 6,067 حالة، فيما بلغ عدد من تلقّى الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا 2063586 شخصاً منهم 1022154 تلقوا الجرعة الثانية، بينما تلقى 31669 الجرعة التعزيزية الثالثة.

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