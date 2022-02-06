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أبوعرقوب لـ«بوابة إفريقيا»: هناك توافق كبير على تسمية باشاغا رئيسا للحكومة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة إفريقيا الإخبارية/ همسة يونس |

06 February, 2022

رجح المحلل السياسي أحمد أبوعرقوب، أن يقوم مجلس النواب خلال جلسته يوم الثلاثاء القادم بتسمية المرشح فتحي باشاغا رئيساً للحكومة.

وقال أبوعرقوب، في تصريح خاص لـ “بوابة إفريقيا الإخبارية”، “هناك توافق كبير داخل الأروقة على شخصية السيد فتحي باشاغا ليكون على رأس السلطة التنفيذية”.

وأشار أبوعرقوب إلى أن تغيير الحكومة الحالية خطوة ضرورية تأتي في إطار مخرجات لجنة خارطة الطريق، بالإضافة إلى المسار الدستوري والمصالحة الوطنية.

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عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

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